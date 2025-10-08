Salimata Dieng après son limogeage de la Présidence : "Je parlais en tant que responsable de la Jps"

Salimata Dieng, Secrétaire générale de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS), a été limogée de son poste de chargée de mission à la Présidence de la République. L'arrêté, daté du 17 septembre, lui a été notifié le lundi 7 octobre 2025. Cette décision fait suite à la publication sur Facebook d'un texte intitulé « Pastef entre négligence de la jeunesse et oubli de certains militants… », dans lequel elle plaidait pour une plus grande implication des jeunes du parti au pouvoir dans la gestion des affaires publiques .



À la suite de sa publication, Salimata Dieng a révélé avoir été convoquée à deux reprises, dont une réunion regroupant l'ensemble des chargés de mission.



Joint au téléphone par Libération, la militante a fait part de sa réaction. Si elle reconnaît que « le Président a les prérogatives de nommer et de dégommer », elle exprime sa profonde déception. « Mais c'est désolant que cette mesure vienne d'un post Facebook, surtout concernant l'implication des jeunes et le fonctionnement du parti », a-t-elle déclaré. Elle a précisé avoir écrit ce post en sa qualité de responsable de la JPS, une signature qu'elle assume pleinement : « Je parlais en tant que responsable de la Jps et je l'ai signé comme tel ».



Selon ses propos, lors d'un échange avec Sidy Alpha Ndiaye, ministre chargé des affaires juridiques et directeur de cabinet adjoint du Président, on lui a reproché un « manque de loyauté envers le Président ». Une accusation qu'elle a vivement rejetée, rétorquant : « Je lui ai dit qu'il n'est pas plus loyal que moi, d'autant que c'est ce jour-même que j'ai su qu'il était avec nous ».