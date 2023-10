Salon International des Mines : en 2021, le secteur minier a contribué à hauteur de 4,8% du PIB (Amadou Bâ)

« En 2021, le secteur minier a contribué à hauteur de 4,8 % du PIB. La production totale des produits miniers (ciment, acide phosphorique et engrais) est passée de 1 142 milliards en 2020 à 1 508 milliards en 2021 soit une hausse de 24 %. Cette production en 2021 est essentiellement portée par l'or avec 512 milliards soit 34% de la production totale, suivie du ciment, évalué à 341 milliards soit 22%, de l'acide phosphorique avec une production 298 milliards soit 19%, des phosphates avec 79 milliards (5,3%), d'ilménite avec 74 milliards (5,1%) et du zircon 62 milliards (4,1%) », a dit M. Bâ.

Selon le chef du gouvernement, « la valeur ajoutée du secteur extractif est passée de 598 en 2020 à 730 milliards en 2021 soit une hausse de 22%. L'effectif de la main d'œuvre dans le secteur minier industriel est passé de 9 508 à 11 213 travailleurs entre 2020 et 2021, pour une masse salariale de 101 milliards, le secteur artisanal, quant à lui, emploie environ 30 000 personnes.

Le PM a expliqué que les recettes fiscales du secteur extractif s’élèvent en 2021 à 206 milliards (dont 190 milliards pour le secteur minier), soit 8% (dont 7,4% du secteur minier) des recettes budgétaires hors dons de l’État.

L’objectif que le Président Macky Sall a fixé au Gouvernement est, selon lui, de rééquilibrer la gouvernance des ressources minérales, par le maintien de l’attractivité du secteur et la promotion d’un partenariat mutuellement avantageux entre l’État, les investisseurs et les communautés hôtes.

Pour atteindre ce résultat et pour une meilleure prise en charge des enjeux et défis actuels et futurs, il est primordial d’améliorer la connaissance de la géologie et des potentialités minérales en mettant un accent particulier sur le développement des géosciences et le respect des meilleures normes d’exploitation », a déclaré M. Ba.

À l’en croire, « il est important de promouvoir une exploitation minière responsable en respectant les normes environnementales les plus élevées ». Il a également mis en lumière le rôle essentiel du secteur privé national et international dans le développement du contenu local et la création de nouvelles opportunités dans la valorisation des ressources minérales.

Dans ce sens, le Président Macky Sall a engagé le gouvernement à publier toutes les conventions et contrats miniers signés pour instaurer un climat de confiance entre les acteurs.« L’exploitation de nos ressources doit se faire dans un cadre de bonne gouvernance et de développement durable. Elle doit aussi contribuer à asseoir une dynamique de croissance pouvant générer de meilleures conditions de vie par la création d’un cadre favorable à la formation et à l’emploi des jeunes. Elle doit être sous-tendue par une transparence sans équivoque. C’est pourquoi, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall a engagé le Gouvernement de publier l’ensemble des conventions et contrats miniers signés afin de permettre à tout Sénégalais qui le souhaite, d’avoir la bonne information et d’instaurer un climat de confiance entre les acteurs. À ce propos, il est heureux que le cadastre minier soit disponible et accessible à tous », a indiqué le chef du gouvernement.

Le Premier Ministre a conclu son discours en encourageant la coopération entre les différents acteurs du secteur minier et en mettant en avant l'importance de l'innovation technologique et de l'entrepreneuriat dans le secteur des mines.

En marge du Salon International des Mines, le Sénégal a également célébré pour la première fois la Journée Internationale de la Géo-diversité, mettant en valeur son patrimoine géologique et les opportunités liées à sa valorisation.

Le Sénégal jouit d'un contexte géologique favorable qui a contribué à faire du secteur minier l'une des priorités du Plan Sénégal Emergent (PSE). Les évaluations montrent que le secteur minier est un moteur de croissance et un levier pour le développement économique et social du pays.

Le Premier Ministre Amadou Ba a inauguré ce mardi 3 octobre le 7e Salon International des Mines à Diamniado, ville située à une trentaine de kilomètres de Dakar. Il a mis en avant les progrès significatifs réalisés dans le secteur minier du pays au cours des dernières années qui a contribué à hauteur de 4,8% du PIB en 2021.