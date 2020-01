Sans salaire depuis sa démission et abandonné par l'APR, Boughazelli au bord du gouffre

A la Maison d’arrêt de correction de Rebeuss où il croupit en détention provisoire depuis le 22 novembre 2019, pour association de malfaiteurs, contrefaçon de signes monétaires, blanchiment de capitaux et corruption, l’ex-député du parti au pouvoir, privé de salaire depuis sa démission de l’Assemblée nationale, tire le diable par la queue, selon ses proches.



Marié à deux épouses, il serait au bout du gouffre financier, malgré la sollicitude de ses amis proches. « Ses collègues députés que son Moustapha Cissé Lo, Djibril War et Abdou Mbow, lui ont rendu visite pour l’encourager et l’aider financièrement, renseigne un de ses proches à L’Obs.



Toutefois, ces aides financières sont minimes, car Seydina Fall, de son vrai nom, doit s’acquitter des dépenses quotidiennes de trois familles distinctes, mais il lui faut également rendre accueillant l’appartement ou une de ses femmes a nouvellement aménagé.



« S’il y avait un retour d’ascenseur de la part de ceux que Boughazelli a eus à aider quand il était aux affaires, les conséquences de l’épreuve qu’il endure seraient moins dures. Les responsables qui l’ont assisté dans cette épreuve peuvent se compter sur le bout des doigts », déplore un de ses proches.



Aujourd'hui, si Boughazelli tient le coup, c'est grâce aux visites des militants qui ne cessent de faire des va-et-viens à Rebeuss. Beaucoup de responsables du parti au pouvoir lui ont tourné le dos, selon L'Observateur.