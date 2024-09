Santé : l’AIAHS soutient le COMES et invite le MSAS à ouvrir des discussions

L’Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) apporte son soutien à leurs collègues du COMES. Dans un communiqué en date de ce mardi 24 septembre, l’AIAIHS exprime sa solidarité aux COMES et se dit « prête à travailler à la convergence des luttes ».



D'ailleurs, elle invite le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) à ouvrir les discussions avec le « Collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes en spécialisation (COMES)».



l’AIAIHS, estime que les revendications de leurs collègues « font écho aux problèmes qui gangrènent l’internat des hôpitaux » et reflètent « les nombreuses difficultés rencontrées par ces derniers dans leur exercice de tous les jours ». Elle dit « regretter que des solutions idoines aux revendications du COMES ne soient pas encore apportées par le MSAS».