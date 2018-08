Après avoir fait son apparition dans le groupe pro la saison passée à Nantes (13 matches de L1, 1 but) et fréquenté la sélection sénégalaise, l’attaquant Santy Ngom (25 ans, 2021) semble se poser des questions sur son avenir, lui qui ne figurait pas dans les 18 contre Monaco (1-3, le 11 août) et à Dijon (0-2, le 18). A l’étranger, le FC Utrecht (HOL) se serait notamment renseigné sur sa situation. L’Equipe