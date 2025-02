Saudi Pro League : Sadio Mané et Mohammed Al-Fatil sanctionnés après leur refus de parler à la presse

Sadio Mané et Mohammed Al-Fatil, joueurs d’Al-Nassr, ont écopé d’une amende de 20.000 riyals saoudiens chacun pour avoir refusé de répondre aux questions des journalistes en zone mixte après la défaite contre Al-Ettifaq (2-3) lors de la 21ᵉ journée de la Saudi Pro League.



Frustrés par le revers contre Al-Ettifaq (2-3) dans le cadre de la 21e journée de la Saudi Pro League, Sadio Mané et Mohammed Al-Fatil doivent passe à la caisse. Les deux joueurs ont refusé de se présenter à la rencontre des journalistes dans la zone mixte après la rencontre. Selon les règlements de la Saudi Pro League, cela enfreint l’article 63-2. La punition est une amende de 20 mille riyals saoudiens pour chacun des deux joueurs, rapporte AfricaFootUnited.



Saud Al-Rashudi également sanctionné

Le comité de discipline de la Saudi Pro League a également infligé une amende de 10 mille riyals saoudiens à Al-Ahli Saudi à cause des sept cartons jaunes reçus par ses joueurs lors du match contre Damac (0-2) dans le cadre de la 21e journée du championnat saoudien. Le club de Djeddah a dépassé la limite autorisée du nombre d’avertissements par match pour échapper à une sanction.



Le président d’Al-Taawoun, Saud Al-Rashudi, doit régler une amende de 20 mille riyals saoudiens à cause de ses propos après le nul concédé contre Al-Shabab (2-2) toujours dans le cadre de la 21e journée de la Saudi Pro League. Le dirigeant a tenu des propos injurieux envers l’arbitre de la rencontre ce qui enfreint l’article 50-2. Il risque une plus lourde sanction qui peut aller jusqu’à l’interdiction de l’exercice de ses fonctions en cas de récidive.