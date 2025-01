Scandale de la SECAM : Mame Boye Diao dénonce une manipulation et apporte des précisions avec « ses preuves »

Mame Boye Diao, ancien directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), a réagi aux articles publiés vendredi et samedi dans le journal « Libération », qui évoquent un supposé scandale lié à l’acquisition de la Société de Construction et d'Aménagement (SECAM) par la CDC pour un montant de 6 milliards de francs CFA. Dans une note, M. Diao dénonce une manipulation de l’opinion et dément toute implication dans une enquête ou une plainte concernant cette affaire. Il affirme disposer de preuves solides pour appuyer ses déclarations et invite à un traitement des faits basé sur la rigueur et l’objectivité.



Voici in extenso son message.



Dans un article paru vendredi et samedi dans le même journal « libération » il est fait état d’un scandale prétendu dans l’acquisition de la SECAM par la CDC. Et dans la relation qu’en a fait ce journal et certains sites en ligne il y est dit qu’il y une implication de ma personne en ma qualité d’ancien directeur général de la CDC.



Sans rentrer dans des détails futiles il faut constater pour s’en désoler que la seule fois où mon nom y est mentionné c’est pour dire que l’acquisition en question a été faite pendant que j’y occupais les fonctions de DG sans pour autant en apporter le caractère délictuel.



En réponse à cet article je voudrais apporter les précisions suivantes.

La CDC, dans un souci de compléter sa chaîne de valeur en matière de BTP a voulu ajouter à sa dynamique d’action une société de génie civil. Cette structure viendrait compléter le cadre d’action existant avec une société de promotion foncière (CDC Habitat), une société d’ingénierie (CACO) et sa filière de production de béton (béton du Sahel).

Contrairement à ce que semble indiquer l’article en question cette acquisition n’a été possible qu’après l’avis favorable de la commission de surveillance cf copie jointe. Cet avis a été précédé par les différents documents indispensables à cette opération notamment la certification des états financiers par un expert agréé.



L’acte de cession en question n’a été complet qu’en décembre 2023 soit 3 mois après mon départ de la CDC.



Dès lors toutes interprétations tendancieuses des faits n’est que pure manipulation de l’opinion. Je certifie sur l’honneur n’avoir en aucune façon été entendu par la DIC ou, dit-on qu’une plainte a été déposée. Je rappelle aussi que la mission de l’inspection générale d’état a séjourné à la CDC et cette mission donnera les résultats à qui de droit.

Il me semble juste intriguant que la CDC conteste des éléments d’actifs de la SECAM et fasse abriter dans l’immeuble de la même société sa filiale CDMP.



Enfin cet article ne documente aucun paiement effectué par mes soins surtout pas après une lettre d’opposition du Ministre en charge des finances.



Le principe du Jub Jubal Jubanti ne signifie pas jeter à la vindicte populaire des sénégalais de façon aussi légère.