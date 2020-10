Scène d'horreur à Paris : Deux femmes massacrées dans un appartement du XXe arrondissement

Scène d'horreur dans un appartement du XXe arrondissement de Paris. Ce mercredi soir, la police a interpellé, presque en flagrant délit, l'auteur d'un double meurtre. La première victime était morte à leur arrivée. La seconde est décédée quelques minutes plus tard, relate Le Parisien.



Le drame a eu lieu vers 20h, ce mercredi, dans le quartier populaire de Belleville, au nord-est de Paris. "C'est un voisin qui a alerté les secours, après avoir entendu des cris", précise Le Parisien.



Quand les policiers sont entrés dans cet appartement de la rue Bisson, ils sont tombés "nez à nez avec un homme nu" et deux femmes allongées sur le sol, inanimées et ensanglantées. Elles présentaient d'importantes plaies au niveau du crâne et du corps.



L'auteur présumé est connu des services psychiatriques, confirme le quotidien de la capitale. Un différend familial pourrait être à l'origine de ce double meurtre, selon les premiers éléments de l'enquête