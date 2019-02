Scrutin de dimanche: L'opposition demande à Aly Ngouille Ndiaye de communiquer le nombre d'ordres de mission délivrés

Le pôle des 4 des candidats de l’opposition mis sur pied pour contrôler le scrutin de dimanche a interrogé le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye sur le nombre d’ordres de mission délivré en vue de l'événement de ce dimanche 24 février.



« Les ordres de mission pour la couverture de la présidentielle de 2019 ne doivent pas être délivrés seulement aux journalistes en mission de reportage, aux chauffeurs qui ont été requis pour le transport du matériel électoral et de certains membres du bureau de vote, aux militaires en mission le jour du vote et ceux qui ont été commis pour la sécurisation du scrutin », ont soutenus les mandataires des candidats de l'opposition.



Face à la presse ce jeudi, Ibra Diouf Ngokhobaye et Cie précisent que : «Les observateurs au niveau national n’ont pas le droit de voter par ordre de mission, là c’est bien de le préciser ». Et, rappellent-ils : « Après le vote, les ordres de mission devraient être épinglés aux PV (procès verbaux) pour les envoyer aux commissions départementales et ensuite aux commissions régionales ».



Ils appellent, de même, leurs plénipotentiaires à être vigilants et à vérifier tout d’abord « la régularité de la commission de recensement des votes ». Car, renseignent-ils, ils ont été informés d’une éventuelle tentative de sabotage le jour du vote notamment à Mbacké et à Touba.