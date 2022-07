Scrutin législatif : le vote perturbé par les fortes pluies à Saint-Louis et à Kaffrine

Des dysfonctionnements sont actuellement notés à Saint-Louis (nord) et à Kaffrine ( centre-ouest du Sénégal). De fortes pluies sont en train de s'abattre sur ces deux localités causant un retard d'au moins 45 minutes sur le démarrage des votes.



A Saint-Louis, au centre Macodou Ndiaye, les populations étaient venues en masse pour voter. Mais à cause des fortes pluies, elles sont en train de déserter les lieux un en un. D'autres, pour ne pas se mouiller, ont trouvé refuse sous les arbres et même dans les bureaux de votes



A Kaffrine où les pluies ont démarré depuis hier nuit, les centres de votes sont presque vides. Juste quelques votants munis de parapluies et de mouchoirs sont présents.



Les pluies risquent d'influer sur le taux de participation.