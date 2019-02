Scrutin24février2019 - Aly Ngouille Ndiaye prévient : «personne ne peut voter s’il n’est pas dans le fiche d’émargement»

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui a effectué son vote à Linguère, déclare que : «Personne ne peut voter s’il n’est pas dans le fiche d’émargement». Il se félicite du déroulement tranquille, pour le moment du vote.



« Sur la base des informations que j’ai reçues du Préfet, le vote se déroule bien. Que les gens aillent voter dans la sérénité et puis le soir, on fera le décompte et je pense que celui que les Sénégalais choisiront gagnera », déclare-t-il.



Par rapport à la différence qui existe entre les chiffres donnés par le préfet et ceux donnés par la CEDA (Commission électorale départementale autonome), le ministre de l’Intérieur de répondre : « Je ne peux pas répondre sur ces chiffres que je ne connais pas. Les chiffres qui sont là, ce sont les chiffres qui sont dans la fiche d’émargement et c’est ça qui est important, personne ne peut voter s’il n’est pas dans la fiche d’émargement qui a été donnée à l’ensemble des bureaux et qui a été donnée également à la CEDA, ce sont les mêmes chiffres qui ont été tirés ».