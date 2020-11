Secrétariat exécutif national de l'APR: Macky justifie ses choix devant les ministres écartés, Mimi absente

L'Alliance pour la République (APR) a tenu son Secrétariat exécutif national de l’Apr, ce vendredi 20 novembre sous la présidence de Macky Sall. Une rencontre qui a été marquée par l'absence de Aminata Touré dite Mimi, fraîchement évincé de la présidence du CESE, au profit du nouvel allié Idrissa Seck.



Le chef de l'APR a invité Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye et autres, responsables balayés par le dernier remaniement à rester dans le parti.



"Dans son message introductif, le Président du Parti a salué la présence des responsables du Parti qui n’ont pas été reconduits dans le gouvernement, en rappelant que la réorganisation et l’ouverture constituent un tournant important, qui a entraîné des changements inhérents au fonctionnement de l’État qui, pour douloureux qu’ils puissent être, ne devraient nullement constituer des causes de rupture dans le compagnonnage politique", lit-on dans le communiqué de l’Apr à l’issue de la séance.



Selon des sources, lesdits responsables qui étaient présents au SEN ont réaffirmé leur ancrage au parti. On ne pourra pas en dire autant de Mimi Touré qui a brillé par son absence.