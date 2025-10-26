Section de recherche: Pape Malick Ndour convoqué ce lundi

Le coordonnateur des cadres de l’Alliance Pour la République (APR), Pape Malick Ndour, est convoqué une nouvelle fois à la Section de recherches, où il est attendu ce lundi à 10 heures.





Cette démarche intervient quelques jours seulement après sa première interpellation. Pour mémoire, l'ancien ministre de la Jeunesse sous la présidence de Macky Sall avait été placé en garde à vue le vendredi 24 octobre à la Section de recherches de Colobane, avant d'être finalement relâché tard dans la nuit.



Les charges retenues contre lui, basées sur les dispositions de l’article 80 du Code pénal, sont multiples et incluent notamment le « trouble à l’ordre public, l’appel à l’insurrection, l’atteinte au fonctionnement régulier de la République, et l’atteinte au moral des Forces armées et des populations ».

