Section de recherche (SR) : Pape Malick Ndour libre après son audition

Auditionné ce lundi 6 octobre à la Section de recherche (SR) de Colobane, Pape Malick Ndour est ressorti libre. L’ancien ministre de la Jeunesse, membre de l’Alliance Pour la République, était accompagné de ses avocats, Mes El Hadji Diouf et Oumar Youm, ainsi que de plusieurs cadres de son parti.
Il avait été convoqué dans le cadre de l’affaire Pape Abdoulaye Touré, qui l’accuse d’avoir été l’instigateur de sa « séquestration » et des « actes de torture » dont il affirme avoir été victime entre 2021 et 2024.
Il avait été convoqué dans le cadre de l’affaire Pape Abdoulaye Touré, qui l’accuse d’avoir été l’instigateur de sa « séquestration » et des « actes de torture » dont il affirme avoir été victime entre 2021 et 2024.
Autres articles
-
Interpellation de P. M. Ndour à l'AIBD : l’ADHA exige des clarifications sur la base légale de l’interdiction de sortie du territoire
-
Procès Pape Mahawa Diouf vs Aser : le délibéré attendu le 13 octobre 2025
-
Procès Pape Mahawa Diouf : le procureur requiert six (06) mois de prison dont 3 mois ferme
-
🛑 Direct| Rebeuss: la première visite de Madame Yacine FALL, Ministre de la justice.
-
Procès Pape Mahawa Diouf : la partie civile réclame 200 millions de F Cfa en guise de réparation