Section de recherche (SR) : Pape Malick Ndour libre après son audition
Auditionné ce lundi 6 octobre à la Section de recherche (SR) de Colobane, Pape Malick Ndour est ressorti libre. L’ancien ministre de la Jeunesse, membre de l’Alliance Pour la République, était accompagné de ses avocats, Mes El Hadji Diouf et Oumar Youm, ainsi que de plusieurs cadres de son parti.
 
Il avait été convoqué dans le cadre de l’affaire Pape Abdoulaye Touré, qui l’accuse d’avoir été l’instigateur de sa « séquestration » et des « actes de torture » dont il affirme avoir été victime entre 2021 et 2024.
Moussa Ndongo

Lundi 6 Octobre 2025 - 19:56


