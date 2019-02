Sécurité des candidats : "le refus de Sonko n’est que de l’infantilisme républicain", (Bby)

Le pôle de communication de la mouvance présidentielle a réagi au refus du leader du Parti « Pastef les Patriotes » Ousmane Sonko d'accepter dans sa sécurité les gendarmes d’Aly Ngouille Ndiaye, sous-prétexte qu'il ne fait pas confiance à ce dernier.



Selon le porte-parole proclamé du candidat Macky Sall, Pape Mahawa Diouf, «c’est de l’infantilisme républicain. Car la République on ne l’a taille pas sur mesure au niveau de sa propre personne. L’Etat avait déjà pris des mesures et ils l’ont consolidé au regard des circonstances. Donc y’a rien de plus normal. Il faut avoir une certaine maturité. »



Du médecin après la mort ? Le sieur Diouf s’empresse de souligner que c’est la première fois qu’une telle mesure est prise dans une élection, donc c’est à saluer, dit-il.