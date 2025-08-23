Sédhiou : un aide-puisatier glisse, tombe et perd la vie dans un puits à Montagne Rouge

Selon les premiers témoignages, la victime travaillait aux côtés d’une équipe de puisatiers. Son rôle consistait à tirer la corde permettant de remonter le sable extrait du fond du puits. Alors qu’il s’affairait à positionner le matériel, il aurait perdu l’équilibre à cause du sol rendu glissant par les fortes pluies tombées ces derniers jours. L’homme a basculé dans le puits avant de succomber.

Alertés, les éléments de la 43ᵉ Compagnie d’incendie et de secours de Sédhiou sont rapidement intervenus. Après plusieurs minutes d’efforts, ils ont réussi à extraire le corps sans vie du malheureux, sous la supervision de la police. La dépouille a ensuite été transportée et déposée à la morgue de l’hôpital régional de Sédhiou.

Ce drame rappelle une nouvelle fois les dangers auxquels sont exposés les puisatiers et leurs aides, surtout en période hivernale, lorsque l’humidité fragilise les sols et augmente les risques d’accidents.

Un tragique accident s’est produit ce samedi matin dans la ville de Sédhiou (sud), précisément au quartier Montagne Rouge. Un aide puisatier, a trouvé la mort après avoir glissé et chuté dans un puits en cours d’exploitation.