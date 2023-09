Séisme au Maroc: Macky présente ses condoléances

Un Séisme de forte magnitude a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi à samedi. Le bilan provisoire publié par les autorités fait déjà état de plus de 600 décès et plusieurs autres centaines de blessés.



Le Président sénégalais a adressé un message de condoléances au Roi du Maroc et au peuple marocain. « J’adresse mes condoléances attristées à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain ami et frère suite au tremblement de terre qui a endeuillé le Maroc. Paix à l’âme des victimes et prompt rétablissement aux blessés », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.