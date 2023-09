Séisme au Maroc: le roi Mohammed VI rend visite aux blessés au CHU de Marrakech

Le bilan du séisme de vendredi soir dépasse désormais les 2 900 morts et 5 500 blessés. Les secours s'activent toujours sur le terrain, notamment dans les zones les plus reculées où l'aide est arrivée tardivement. Mais ces dernières heures, tous les yeux étaient tournés vers le roi Mohammed VI. Il était en France lors du séisme, revenu samedi au Maroc et n'avait pas fait d'apparition publique. Seules quelques images d'une réunion de travail avaient été diffusées à la télévision. Le roi était donc très attendu et c'est finalement ce mardi après-midi qu'il s'est rendu au CHU de Marrakech.

RFI

