Séisme de magnitude 6 au sud des Philippines

Un puissant séisme s'est produit dimanche au sud des Philippines, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS), sans qu'aucune victime ou dégât n'ait été signalé dans un premier temps par les autorités.



Le tremblement de terre de magnitude 6 et de 24,6 km de profondeur s'est produit à 12h 22 (04h22 TU) et son épicentre a été localisé à deux kilomètres à l'est de la ville de Magsaysay, sur l'île de Mindanao, a indiqué l'USGS.



La sécurité civile a fait état de fortes secousses dans la région qui, selon les premières informations, n'ont fait ni victimes ni dégâts, rapporte la RFI.