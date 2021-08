Séisme en Haïti : en mission de l’OMS, un médecin guinéen parmi les victimes

Le Haïti a connu, ce week-end, le séisme le plus meurtrier jamais enregistré dans le pays, depuis celui de 2010.



Parmi les 1 300 victimes, figure un médecin guinéen du nom de Dr Ousmane Touré, décédé alors qu’il était en mission de l’organisation mondiale de la santé dans ce pays.



Selon nos informations, le défunt était épidémiologiste et a aidé la Guinée et d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest à vaincre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dr Ousmane Touré âgé seulement d’une trentaine d’années était en Haïti pour aider ce pays dans sa riposte contre la pandémie de Covid-19.



À date, indiquent les sources sécuritaires, le nombre de victimes du séisme de magnitude 7 survenu en Haïti est estimé à 1300 morts et 5700 blessés avec des dégâts matériels importants.



Dans un Tweet ce matin, le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhnom Ghebreyesus a rendu un vibrant hommage au jeune médecin guinéen.



