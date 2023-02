Séisme en Turquie : des Sénégalais parmi les blessés, HSF appelle à mettre en place "une cellule de crise"

Deux étudiants sénégalais établis à Kahramanmaraş Maraş, en Turquie, sont parmi les blessés, suite à l'effondrement de leur immeuble causé par le séisme de magnitude 7,8.. L'information a été donnée par Moctar Sow, président de la Fédération des Sénégalais de Turquie. Toutefois, il rassure qu'ils se portent bien".



"Ils sont en train de quitter là-bas pour aller à Ankara. Ils attendent juste les bus qui doivent les convoyer. Par contre, ils ont perdu tous leurs bagages qui étaient dans leurs campus", a-t-il fait savoir sur les ondes de la Rfm.



Plus de 5000 morts sont comptabilisés ce mardi, dans le sud de la Turquie. Ces pertes en vies humaines ont été enregistrées suite à l'effondrement de plusieurs immeubles causé par le séisme de magnitude 7,8. Inquiets face à cette situation, les Sénégalais vivant dans le pays de Erdogan ont saisi le président de l'Ong Horizon frontière lancent un appel aux autorités sénégalaises.



"La psychose est générale et la plus part des gens ont dormi à la belle étoile pour se protéger alors qu'il fait actuellement très froid", a déclaré Boubacar Sèye. Qui a ajouté : "C'est la raison pour laquelle, nous invitons l'Etat du Sénégal à mettre à la disposition de nos compatriotes un numéro vert".



Pour M. Sèye, "il faudra mettre en place une cellule de crise pour les familles ne se reste que pour apporter une aide spécifique dont ils ont besoin" .