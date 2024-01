Séismes au Japon: de «nombreuses victimes» et d'importants dégâts, l'alerte au tsunami levée

Les alertes au tsunami ont été levées, les évacués ont pu rentrer chez eux

La moitié des décès ont été enregistrés dans le port de Wajima, dans la péninsule de Noto, à la pointe nord du département d'Ishikawa, ont ajouté les autorités locales, qui ont aussi signalé 14 blessés graves et «beaucoup » de blessés légers.Une course contre-la-montre s'est engagée pour retrouver des survivants pris sous les décombres de leurs habitations, rapporte notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles. On enregistre plus d'une centaine de répliques le long de la côte Ouest du Japon qui regarde vers la Russie, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les séismes ont fait de « nombreuses victimes » et d'importants dégâts matériels, avec des bâtiments effondrés et des incendies, a déclaré mardi le Premier ministre japonais Fumio Kishida. « Nous devons mener une course contre la montre » pour sauver des vies, a-t-il ajouté.L'armée a déployé un millier de soldats dans la péninsule de Neto, la plus proche de l'épicentre du séisme située à 30 km au large de Wajima, une ville de 30.000 habitants connue pour ses objets en laque. Des incendies ont ravagé plusieurs immeubles. Sept personnes âgées sont décédées dans le plus grand hôpital de la ville. Près de 32 700 foyers restaient privés d'électricité mardi matin heure japonaise, selon un fournisseur local d'électricité. Des dizaines de milliers d'habitants ont dû évacuer depuis lundi, selon l'agence nationale de gestion des incendies et catastrophes naturelles citée par l'agence de presse japonaise Kyodo.Les secouristes éprouvent les plus grandes difficultés à atteindre le Nord de la péninsule de Neto : des routes sont fissurées ou bloquées par des débris. Des failles sont apparues sont la piste d'atterrissage d'un aéroport local. Un millier de soldats des Forces japonaises d'autodéfense (FJA), ainsi que plus de 2 000 pompiers et quelque 630 policiers sont arrivés en renfort dans les zones sinistrés, a ajouté M. Kishida. Le Premier ministre avait aussi annoncé lundi l'envoi de biens de première nécessité comme de l'eau potable, de la nourriture, des couvertures, de l'essence ou encore du fioul, par avion ou par bateau.Des fidèles du plus grand sanctuaire shinto de la région, celui de Keta l'ont filmé, hier, vibrant de façon spectaculaire en raison des secousses, mais, ô miracle, survivant à l'onde de choc. Le premier jour de l'An les trois quarts des Japonais visitent leurs temples et sanctuaires pour implorer leurs divinités.L'Agence a levé son alerte majeure au tsunami, la première à avoir été émise depuis mars 2011, lorsqu'un tremblement de terre de force 9 sur l'échelle de Richter, suivi d'un tsunami géant et de l'accident nucléaire de Fukushima détruisit les côtes du Nord-Est du Japon, faisant plus de 20.000 morts.Les vagues d'un mètre qui ont déferlé le long des côtes ont, tout de même, emporté des véhicules et des habitations. Plus de 97.000 personnes ont reçu, la nuit dernière, l'ordre d'évacuer leurs maisons et de se diriger vers des lieux d'hébergement.L'Agence de la météorologie (JMA) avertit que d'autres séismes de forte intensité peuvent se produire, ces prochains jours dans les préfectures d'Ishikawa, Niigata et Toyama. Une activité sismique inquiétante couvant dans cette région depuis trois ans. Le département d'Ishikawa a été secoué par 155 séismes entre lundi 16h et mardi 09h (mardi 00h TU), la plupart avec une magnitude supérieure à 3,0, a comptabilisé la même agence.Le plus important de ces séismes, survenu lundi peu après 16h (7h TU) dans le département d'Ishikawa, a été enregistré à une magnitude de 7,5 par l'Institut américain de géophysique (USGS) et à 7,6 par l'agence météorologique japonaise (JMA). Cette violente secousse avait entraîné lundi un tsunami sur les côtes de la mer du Japon, forçant de nombreux habitants à courir se réfugier vers des hauteurs aussi vite que possible.