Sénatoriales en Géorgie : l’enjeu crucial du vote des minorités

Joe Biden officiellement élu président par les grands électeurs, les regards se tournent désormais vers la Géorgie. C’est dans cet État du sud-est des États-Unis que se jouera, lors de deux élections partielles, mardi 5 janvier, l’avenir du Sénat américain et, par la même occasion, les chances de succès de l'administration Biden.



Aucun des candidats n'ayant obtenu plus de 50 % des voix lors du scrutin du 3 novembre, les électeurs de la Géorgie sont de nouveau appelés aux urnes. Les démocrates doivent impérativement remporter ces deux sièges pour revenir à égalité, à 50 sénateurs, face aux républicains, pour l'instant majoritaires dans la chambre haute du Congrès. Car en cas de 50/50 au Sénat, c'est la future vice-présidente, Kamala Harris, qui départagera les votes, permettant ainsi à Joe Biden de pouvoir faire passer plus facilement ses réformes.