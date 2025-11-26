Sénégal–Chine : l’Assemblée nationale renforce la diplomatie parlementaire

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu ce mercredi 26 novembre An Zhaoqing, vice-président du Comité des Affaires ethniques et membre du Comité permanent de la 14ᵉ Assemblée populaire nationale de Chine, venu à Dakar à la tête d’une délégation de haut niveau. Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de consolidation de la coopération interparlementaire entre les deux pays, un axe que Beijing considère comme un pilier stratégique de son partenariat avec le Sénégal.Au cours de l’audience, An Zhaoqing a rappelé le caractère « historique et exemplaire » des relations sino-sénégalaises, mises en valeur par une coopération économique qualifiée de modèle et fondée sur la recherche constante d’avantages mutuels. Il a réaffirmé l’engagement de la Chine à approfondir le dialogue parlementaire et à multiplier les initiatives communes pour accompagner les priorités de développement du Sénégal.En retour, El Malick Ndiaye a salué l’excellence de ce partenariat, qu’il a décrit comme reposant sur « une amitié ancienne, un respect mutuel et une convergence de vues ». Il a rappelé les visites officielles récentes du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine, estimant qu’elles témoignent du rang stratégique que Dakar accorde à Beijing dans sa diplomatie économique et institutionnelle.Le président de l’Assemblée nationale a également souligné le rôle des entreprises chinoises, très présentes dans les secteurs des infrastructures routières et des projets structurants, qui contribuent de manière significative au développement économique et social du pays.Il a réaffirmé la volonté du Parlement de renforcer la diplomatie parlementaire, en plaidant pour des programmes de formation, des échanges d’expériences en matière de gouvernance et la mise en place de cadres de concertation réguliers entre les deux institutions.Enfin, El Malick Ndiaye a salué la place centrale du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qu’il a décrit comme une plateforme essentielle pour structurer le dialogue politique et économique entre l’Afrique et la Chine, et pour accompagner les projets d’intégration et de développement sur le continent.