Sénégal: La COSEDDH et le ROADDH exigent l’abandon des charges et des poursuites contre Guy Marius Sagna

La Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits de l'Homme (COSEDDH) et le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits de l'Homme (ROADDH) ont exigé, ce vendredi 16 août, via un communiqué parvenu à PressAfrik, l’abandon des charges et poursuites retenues contre l’activiste Guy Marius Sagna.



Interpellé le 16 juillet 2019 et placé sous mandat de dépôt, le 19 juillet 2019 pour le délit de « fausse alerte au terrorisme », prévu et puni par l’article 429-bis du code pénal sénégalais a bénéficié d’une liberté provisoire, Guy Marius Sagna a bénéficié d’une liberté provisoire ce vendredi.



« La Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits de l'Homme (COSEDDH) et le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits de l'Homme (ROADDH) considèrent qu’il avait été arrêté et détenu pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression et d’opinion garanti par la Constitution et des traités régionaux et internationaux dont l’Etat du Sénégal est partie », peut-on lire dans le communiqué



Ainsi, « la Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits de l’Homme et le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits de l’Homme exigent, au vu des informations recueillies auprès de ses avocats et des membres de son organisation, l’abandon de toutes les charges et des poursuites contre Guy Marius Sagna ».