Sénégal : Le gaz et le pétrole pourraient générer 888 milliards FCFA de recettes publiques d'ici 2025

Il faut indiquer que ces projections se basent sur des hypothèses d'un taux de change dollar/FCFA de 595,6 FCFA, d'un prix du baril du pétrole de 90 dollars et "de 10% du cours du Brent" pour le gaz.

Découvert en 2015 et développé depuis 2019 par BP, Kosmos Energy, SMHPM et Petrosen, le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé aux larges des côtes du Sénégal et de la Mauritanie, devrait produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an et 35 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour pendant sa première phase.

Quant au champ pétrolier de Sangomar, découvert en 2014, il devrait produire près de 560 millions de barils de pétrole et 2,4 trillions cubic feet de gaz naturel par an.

Selon les détails du DPBEP, en 2023, date devant marquer le début de production du premier baril de pétrole du Sénégal, l'Etat engrangera 59,16 milliards FCFA, un revenu qui devrait augmenter à 327,28 milliards FCFA en 2024 puis à 501,24 milliards FCFA en 2025.

Faisant figure de nouvel eldorado des hydrocarbures sur le continent africain, le Sénégal, outre les champs de Sangomar et de GTA, dispose du gisement gaz naturel de Yakaar et Teranga, d'un potentiel de production de 150 millions de pieds cubes jour de gaz naturel destiné au marché domestique.

Au Sénégal, l'exploitation des hydrocarbures provenant des gisements gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) et pétrolier de Sangomar devrait rapporter 887,68 milliards FCFA de recettes à l'Etat sur la période 2023-2025, selon le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) publié par le ministère des finances et du budget en juin dernier.