Sénégal: Le parti au pouvoir "condamne avec la plus grande fermeté" l’appel à l’insurrection lancé par le C25

L’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) dit condamner avec la plus grande fermeté l’appel à l’insurrection lancé par le Collectif dit des vingt-cinq (C25) aspirants à la magistrature suprême dont certains ont été incapables de répondre aux exigences du parrainage citoyen requis, indique un communiqué signé du porte-parole national, Seydou Gueye.



Il a rappelé que le respect des décisions de nos juridictions, au premier rang desquelles le Conseil constitutionnel, est une exigence démocratique et républicaine, à laquelle aucun homme politique sénégalais ne saurait se soustraire.



Dès lors, poursuit M. Gueye, il est inacceptable que le conglomérat des perdants prenne en otage le peuple sénégalais. Et force doit rester à la loi qui devra s'appliquer dans toute sa rigueur. Dans ce cadre, l'Apr appelle le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité publique et la tranquillité des citoyens.



"Enfin, l'Alliance Pour la République appelle tous les citoyens épris de paix, les forces vives soucieuses du développement de notre pays et l'ensemble des patriotes et démocrates Sénégalais à barrer la route aux fossoyeurs de la République et de la démocratie", a lancé Seydou Gueye.