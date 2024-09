Sénégal - Législatives 2024 : le décret qui fixe les modalités de répartition des sièges dévoilés

En application des dispositions de l’article L.151 du Code électoral, le nombre de sièges pour le scrutin majoritaire des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, au niveau des départements situés sur le territoire national a été dévoilé.



Un total de 97 sièges sont à pourvoir au niveau national. La région de Dakar se voit attribuer 18 sièges, répartis comme suit : Dakar 7, Guédiawaye 2, Pikine 5, Keur Massar 2, et Rufisque 2.



Les sièges sont répartis comme suit dans les autres régions : Diourbel (9 sièges), Fatick (5), Kaffrine (6), Kaolack (5), Ziguinchor (5), Thiès (10), Kaolack (5), Kédougou (3), Kolda (6 ), Louga (6 ), Matam (5), Saint-Louis (6), Sédhiou (6) et Tambacounda (7 ).



En plus des sièges nationaux, les Sénégalais de la diaspora devront élire 15 députés : 7 pour l'Afrique, 6 pour l'Europe, 1 pour l'Amérique-Océanie, et 1 pour l'Asie-Moyen-Orient.



Le nombre de députés à élire dans les départements « Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord » et « Europe du Sud » est de trois (03) pour chaque département dont deux (02) pour la France et l’Italie qui remplissent la condition fixée à l’article L.151 alinéa 4 du Code électoral.



Conformément aux dispositions de l’article L.175 alinéa 2, du Code électoral et à la décision du Conseil constitutionnel n°2/C/2024 du 10 juillet 2024, le montant de la dernière caution, qui était de quinze millions (15.000.000 de francs CFA), est maintenu.