Sénégal: Les élections Locales fixées plus tard le 28 mars 2021

Initialement prévues le 1er décembre 2019, les élections départementales et municipales sont reportées pour être tenues au plus tard le 28 mars 2021, informe ce mardi un communiqué transmis à PressAfrik et signé du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.



« La première phase de l’article 1 du présent projet de loi est amendée ainsi qu’il suit : les élections départementales et municipales prévues le 1er décembre 2019, sont reportées pour être tenues au plus tard le 28 mars 2021 », lit-on dans le document, qui précise que « le reste sans changement ».



Ce communiqué tombe au moment où quinze (15) organisations de la société civile dont l’ONG 3D et et le Forum civil exigent du gouvernement sénégalais, la tenue des élections le 28 juin 2020.



Ces membres de la société civile ont fait une sortie pour dénoncer le report sine die des élections locales. Pour eux, les élus ne doivent pas avoir la possibilité de reporter de leur propre chef leur mandat de manière unilatérale et sans préciser une date de précise de tenue des joutes électorales.