Sénégal - Ligue 1 : pas de vainqueur dans le derby de Mbour, As Pikine toujours leader

Voici l’ensemble des résultats de la 7e journée :







Niary Tally / Ndiambour (1-2).



Stade de Mbour / Mbour PC (1-1),



Sonacos / AS Douanes (2-2),



Casa Sports / Dakar Sacré-Cœur (1-1),



Linguère / Teungueth FC (1-2).







Le classement :







1er AS Pikine 14 points (+6)



2ème Teungueth FC 14 points (+4)



3ème Dakar Sacré-Cœur 12 points (+1)



4ème Ndiambour 10 points (+1)



5ème Génération Foot 9 points (+3)



6ème AS Douanes 9 points



7ème Stade de Mbour 8 points



8ème US Gorée 7 points



9ème Jaraaf 6 points (+1)



10ème Linguère 6 points (-1)



11ème Casa Sports 6 points (-1)



12ème Mbour PC 5 points (-3)



13ème Sonacos 4 points (-7)



14ème Niary Tally 3 points (-5)



Ce week-end, les matchs de la Ligue 1 Sénégalais (Startimes) ont été tronqué à cause des matchs des coupes africaines de Jaraaf et de Génération Foot. Ce dernier devait affronter l’As Pikine, le leader de la Ligue 1. Et malgré ce report et la victoire de Teugueth FC face à Linguére (2-1), le club de la banlieue conserve son fauteuil de leader.Le choc de cette 7e journée mettait au prise le Stade de Mbour et Mbour Petite-Côte. Ce derby de la Petite-Côte s’est soldé sur un match nul un but partout.Malgré le changement d’entraîneur, Niarry Tally n’a toujours pas gagné le moindre match en championnat. Les Gabelous sont les lanternes rouges à l’issue de cette 7e journée.