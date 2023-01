Sénégal: Macky Sall a reçu discrètement Marine Le Pen au Palais

Le président sénégalais Macky Sall a reçu dans la discrétion Marine Le Pen, mercredi 18 janvier au soir au palais présidentiel de Dakar, selon les informations du journal Le Point. L'échange en tête-à-tête qui a duré une heure se voulait le point d'orgue du déplacement de la cheffe de file du Rassemblement national au Sénégal « C'est un homme charmant. Nous avons eu une conversation intéressante et chaleureuse », livre au Point Marine Le Pen. « Nous avons abordé la nécessaire coopération entre le Sénégal et la France , la francophonie ainsi que l'ensemble des perspectives de développement du Sénégal. Sur le plan énergétique aussi bien que sur celui de la souveraineté alimentaire ». Cependant, aucune photo n'a été prise de l'entrevue, précisent nos confrères.Lors de ces trois jours au Sénégal, la cheffe de file nationaliste a pu visiter des exploitations agricoles, des producteurs de riz et de sucre, s'est rendue auprès des forces françaises basées au Sénégal avant de visiter un centre hospitalier de la capitale sénégalaise. La délégation RN a également fait étape sur l'île de Gorée, lieu emblématique de la mémoire de la traite négrière en Afrique « Il est très important de ne pas perdre le contact avec l'Afrique. Je voulais commencer par me rendre au Sénégal qui est un pays pivot sur le continent, confie Marine Le Pen. La vision que je porte n'est pas seulement une vision franco-française. Elle est aussi une vision de la France dans le monde. Il est important de pouvoir la confronter à l'étranger. »La visite de Marine Le Pen au Sénégal a fait l’objet de polémiques du fait de ses discours jugé xénophobe et raciste à l’endroit de la communauté noire vivant en France.