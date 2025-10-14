Sénégal – Mauritanie : Sadio Mané ovationné à la 10e minute pour son parcours exceptionnel avec les « Lions »

L’attaquant Sadio Mané a reçu une ovation à la 10e minute du match Sénégal–Mauritanie, disputé ce mardi 14 octobre 2025 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans le cadre de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Cette initiative, portée par le Comité des supporters du 12e Gaïndé, visait à rendre hommage au parcours exceptionnel et à l’engagement sans faille de la star sénégalaise sous le maillot national.



Depuis son arrivée en sélection en mai 2012, Sadio Mané a disputé 116 matchs, inscrit 47 buts et délivré plus de 28 passes décisives avec les « Lions ». L’attaquant sénégalais, double lauréat du Ballon d’Or africain (2019 et 2022), demeure l’un des symboles majeurs du football sénégalais et une source d’inspiration pour toute une génération.

