PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Sénégal : Ousmane Sonko annonce une déclaration "importante" ce samedi à 20h30



Sénégal : Ousmane Sonko annonce une déclaration "importante" ce samedi à 20h30
Le Premier ministre Ousmane Sonko prend la parole ce samedi à 20h30. Le leader de Pastef annonce une déclaration d’une « grande importance », quelques jours après avoir brillé par son absence lors du dernier Conseil des ministres.
 


Moussa Ndongo

Samedi 25 Octobre 2025 - 20:50


