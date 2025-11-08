Sénégal–Palestine : El Malick Ndiaye réaffirme la solidarité de Dakar envers le peuple palestinien

Le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu en audience ce samedi 8 novembre 2025 l’Envoyé spécial du Président de l’État de Palestine, Dr Mahmoud Sidqi Al-Habbash, accompagné de l’Ambassadeur de la Palestine au Sénégal. Au cours de cette rencontre, l’émissaire palestinien a transmis au Président de l’Assemblée nationale les remerciements du Président Mahmoud Abbas et du peuple palestinien pour le soutien constant et les positions courageuses du Sénégal, notamment face à la tragédie humanitaire en cours à Gaza.





Le Dr Al-Habbash a salué le rôle historique du Sénégal sur la scène diplomatique, en particulier sa présidence du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, organe onusien chargé de défendre les droits du peuple palestinien. En réponse, El Malick Ndiaye a réaffirmé la solidarité indéfectible du Sénégal envers la Palestine, rappelant les positions fortes exprimées par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko dans les récents appels à la paix et à la justice au Proche-Orient.



Le Président de l’Assemblée nationale a réitéré l’attachement du Sénégal à une solution juste et durable, fondée sur la coexistence de deux États souverains, avec Jérusalem-Est comme capitale de l’État de Palestine. Il a également salué l’accord de cessez-le-feu récemment conclu entre Israël et le Hamas, y voyant une étape essentielle vers l’apaisement et la reprise du dialogue politique. Cette audience s’inscrit dans la continuité de la diplomatie sénégalaise de paix et de solidarité.