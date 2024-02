Sénégal : Tik tok rétabli en catimini

L’application TikTok suspendue au Sénégal depuis juillet 2023 en raison de la diffusion présumée de messages « haineux et subversifs » qui menaceraient la stabilité du pays, a été rétablie. Le réseau social peut maintenant être utilisé sans VPN.



PressAfrik a remarqué que le ministre de la Communication Me Moussa Bocar Thiam qui avait pris la décision de suspendre Tik tok n'a émis aucun communiqué pour annoncer la reprise du service. Idem pour les données mobile.



Pour rappel, les Etats Unis ont demandé hier soir, via un communiqué dénonçant le report de la l'élection présidentielle 2024, la levée immédiate des restrictions. Quelques minutes après, les données mobiles, coupées lundi, ont été rétablies.