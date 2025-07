Sénégal–Togo : Diomaye Faye et Faure Gnassingbé s’engagent à renforcer la coopération bilatérale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce vendredi une visite officielle à Lomé, où il a rencontré le Président Faure Essozimna Gnassingbé, Selon une publication de la Présidence de la République du Sénégal sur sa page Facebook,



Cette rencontre a permis de renouveler les liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Togo. « Les deux chefs d’État ont convenu de renforcer cette coopération, notamment en convoquant la Commission mixte pour explorer les voies et moyens de renforcer les échanges commerciaux et de favoriser une coopération mutuellement bénéfique », indique la Présidence du Sénégal.



Toujours selon la Présidence, au cours de cette visite, les deux Présidents ont également échangé sur les défis sécuritaires et politiques de la sous-région, réaffirmant leur engagement à maintenir la cohésion régionale face aux menaces croissantes, notamment le terrorisme dans le Sahel.



Selon la même source, le Président Faye a salué les efforts de son homologue togolais pour ses actions de médiation régionale et a exprimé sa reconnaissance pour l’accueil chaleureux et les discussions constructives.