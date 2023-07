Sénégal: concert de casseroles et de klaxons partout dans les rues de Dakar

Pari gagné pour l’opposant sénégalais Ousmane Sonko. Un peu partout à Dakar, ses militants et sympathisants ont participé massivement au concert de casseroles et de klaxons, profitant de l’occasion pour dénoncer « l’injustice » subie par leur leader. Dans la commune de Golf Sud et d’autres quartiers de la capitale sénégalaise, les "fan" du leader de Pastef se sont défoulés au son de casseroles et de klaxons. Hommes, femmes et enfants se sont fait entendre à travers un concert de casseroles et de klaxons retentissant dans les rues de Dakar, comme l’a demandé le leader du Pastef, Ousmane Sonko. Regardez les images…..

Salif SAKHANOKHO

div id="taboola-below-article-thumbnails">