Sénégal : déclin dans la production du gisement gazier onshore de Gadiaga

En dehors de ses projets offshore, le Sénégal dispose déjà d’un champ gazier onshore en exploitation. Il s’agit du gisement de Gadiaga, situé près du village de Diender, dans la région de Thiès. Ce site, opéré par Fortesa International, alimente depuis plus de vingt (20) ans la production d’électricité nationale à partir du gaz naturel.



Modeste en taille mais stratégique, Gadiaga a longtemps constitué une ressource économique et technique majeure. Toutefois, depuis 2017, plusieurs difficultés sont venues fragiliser le site, aggravées par l’incendie du puits SA-2 en décembre 2020, le plus productif du champ. Cet accident a marqué un tournant, provoquant une chute significative de la production.



Selon le rapport ITIE du premier semestre 2024, « la production de gaz est en déclin significatif, depuis l’incendie du puits SA-2 en décembre 2020 ». Les données confirment cette tendance « 1,52 million de Nm³ produits en 2024, contre 3,74 millions en 2023 et 4,44 millions en 2022. Le champ Gadiaga/Sadiaratou, sur le bloc onshore de Diender, était le seul en activité au premier semestre 2024. »



Depuis 2003, le gaz extrait est destiné au marché local, alimentant notamment la Société Africaine de Raffinage (SAR), la cimenterie SOCOCIM de Rufisque et la SENELEC, indique le rapport. L’exploitation de Gadiaga remonte à 2001, lorsque PETROSENet Fortesa Corporation ont signé un accord de partage de production pour mettre en valeur le gisement.



« Fortesa a par la suite foré 13 puits d’exploration et de développement, en plus des six déjà existants. Les réserves prouvées récupérables ont été estimées à environ 357 millions de mètres cubes, mais l’incendie et le vieillissement du site ont considérablement réduit son potentiel », lit-on sur le document.