Sénégal : hausse de 14,8% des exportations en mai 2021 (Ansd)

Les exportations du Sénégal sont ressorties, au mois de mars 2021, à 254,2 milliards de FCFA contre 221,4 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 14,8%, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démocratie (Ansd).



Selon le rapport, ce relèvement est essentiellement expliqué par l’augmentation des expéditions de titane (7,7 milliards de FCFA contre 0,4 milliard de FCFA au mois précédent), d’engrais minéraux et chimiques (7,5 milliards de FCFA contre 0,7 milliard de FCFA au mois précédent) et d’or non monétaire (+38,9%).



Cependant, la contraction des exportations d’arachides non grillées (-41,7%) a amoindri cette progression. Comparées au mois de mars 2020, les expéditions se sont relevées de 38,2%. Leur cumul à fin mars 2021 s’est établi à 718,1 milliards de FCFA contre 697,8 milliards de FCFA pour la même période de 2020, soit une hausse de 2,9%.



Le rapport indique que « les principaux produits exportés, au cours du mois de mars 2021, sont l’or non monétaire (43,8 milliards de FCFA), les arachides non grillées (29,6 milliards de FCFA), les produits pétroliers (24,1 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (18,6 milliards de FCFA) et l’acide phosphorique (10,0 milliards de FCFA) ».



Les principaux clients du Sénégal ont été le Mali (15,2%), la Chine (11,8%), la Suisse (11,7%), l’Espagne (6,9%) et les Pays-Bas (6,3%).