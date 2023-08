Sénégal: l'arrestation de l'avocat français Juan Branco annoncée

C'est une information livrée par la Radio Futurs Médias ce samedi matin avec deux photos à l'appui. Selon nos confrères, l'avocat français de Ousmane Sonko, Me Juan Branco a été arrêté à Rosso par la police mauritanienne alors qu'il tentait de sortir du territoire sénégalais via une pirogue et déguisé en pêcheur.



PressAfrik tente de joindre ses collègues sénégalais avec qui il partage le pool d'avocats pour la défense de Ousmane Sonko pur en savoir plus. Nous y reviendrons !