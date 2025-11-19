Sénégal : l’innovation verte devient un moteur économique grâce à l’ESS et aux coopératives solidaires

À Dakar, le colloque international « Innovation et Développement durable en Afrique » qui s’est tenu du 18 au 19 novembre a fait émerger une convergence : l’innovation inclusive et les technologies vertes deviennent des leviers structurants de transformation économique pour le Sénégal. Lors du panel consacré à ce thème, le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire (ESS), Dr Alioune Dione, a défini les contours d’une stratégie nationale articulée autour des chaînes de valeur locales, de l’innovation sociale et de l’autonomie productive des communautés.



Le ministre a souligné que « ce colloque n’est pas un simple événement : il incarne le rythme d’une transformation sénégalaise ambitieuse, portée par la vision du Président Bassirou Diomaye Faye et mise en œuvre sous l’impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko ». Il a salué le rôle de l’IARPA et du CVPT, dont l’objectif est de transformer Dakar en plateforme de réflexion scientifique continentale. Avec la participation d’experts issus de 28 pays, ce rendez-vous positionne le Sénégal comme centre de gravité des débats africains sur l’innovation climatique.



Le ministre a insisté sur l’enracinement historique du pays dans les pratiques de mutualisation et d’entrepreneuriat communautaire : « Au Sénégal, le thème “Innovation inclusive et technologies vertes” résonne avec une force particulière dans le paysage de l’ESS ». Selon lui, les Coopératives Productives Solidaires (CPS) sont aujourd’hui au cœur de cette mutation, parce qu’elles combinent participation citoyenne, ancrage territorial et diffusion locale des technologies vertes. Elles deviennent ainsi un moteur d’industrialisation endogène.



Les CPS constituent déjà des vecteurs d’adoption des innovations vertes : irrigation économe en eau, énergie solaire décentralisée, agro-écologie, transformation des produits locaux. Elles jouent également un rôle de résilience pour les coopératives de femmes, particulièrement exposées aux contraintes socio-économiques. « Ces coopératives dépassent leur rôle traditionnel pour devenir des espaces d’innovation sociale », a indiqué le ministre.



Sur le plan économique, le gouvernement fixe une trajectoire précise. Dr Dione a rappelé que « notre ambition est claire : doubler le chiffre d’affaires des coopératives d’ici 2030, en misant sur la formation, le numérique et l’accès aux marchés ». Il a également mis en avant l’enjeu du financement avec le Pacte pour l’Inclusion Financière Universelle (PACTIFU), conçu pour soutenir l’entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des artisans. Ce programme vise « en seulement trois ans, la création de plus de 15 000 emplois, dont 70 % seront portés par des femmes au sein des CPS ».



Le colloque a également donné lieu à des contributions scientifiques majeures. Dr Jean-Marie Koné, président du comité scientifique de l’IARPA, a rappelé que l’approche pluridisciplinaire était centrale : « Les solutions doivent être endogènes, concrètes et applicables, parce que la maison commune brûle ». Le professeur Mangou du CVPT a annoncé la préparation d’un Livre blanc destiné aux institutions africaines afin d’ancrer ces recommandations dans l’Agenda 2063.



Pour les experts, le Sénégal dispose d’un avantage stratégique : son engagement institutionnel en faveur de l’ESS, qui permet de mobiliser les communautés locales dans la transformation climatique. « L’ESS devient un moteur de création d’emplois qualifiés, de réduction des inégalités et de lutte contre les défis climatiques », a affirmé le ministre. Il a rappelé que l’économie sociale est, par essence, une économie durable structurée autour de la finalité sociale, environnementale et de l’inclusion.



L’un des enjeux majeurs reste la structuration des chaînes de valeur territorialisées. Le ministre a évoqué la nécessité de « grouper les acteurs dans une coopération capable de répondre à la fois à des impératifs économiques et sociaux ». Il a souligné que l’Afrique devait capitaliser sur « l’esprit collectiviste » comme fondement de solutions adaptées aux réalités locales.