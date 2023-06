Sénégal : l'opposition somme Macky à annuler sa "condamnation politique" de Sonko

Pour une solution durable de retour de la paix civile, la Coalition Yewwi Askan Wi (opposition) somme le régime de Macky Sall à « lever immédiatement le blocus du domicile du Président Ousmane Sonko et à annuler purement et simplement sa condamnation politique injustifiée », dans un communiqué.



« La condamnation inique du Président Ousmane Sonko pour un délit farfelu, dans le dessein irraisonné de le rendre ineligible, a provoqué un soulèvement spontané du peuple souverain pour contester ce verdict manifestement commandité par Macky Sall », affirme YAW.



YEWWI ASKAN WI qui présente ses condoléances aux familles des victimes au cours des manifestations, estime que le gouvernement a cautionné "l'usage disproportionné de la force pour réprimer les manifestants dans le sang, au motif de la présence de forces occultes".



Or, il est de notoriété, que ces forces occultes auxquelles il fait référence sont en réalité des nervis de la coalition APR/BBY actuellement au pouvoir, qui opèrent sous l'oeil bienveillant des FDS (Forces de Défense et de sécurité). La Coalition Yewwi Askan Wi "condamne cet usage excessif de la force, et dénonce le bilan fallacieux dressé par le ministre de l'intérieur, car il y'aurait bien plus de morts et de blessés".



La coalition Yewwi Askan Wi lance un appel solennel aux Nations Unies, pour l'envoi d'une Commission d'enquête Internationale au Sénégal, afin d'identifier les commanditaires et auteurs des bavures, maltraitances, et pertes en vies humaines; de situer lesresponsabilités; et de préconiser les poursuites, conformément aux

droits relatifs à la protection de la personne humaine et de sa dignité.



Cette frange partie de l'opposition condamne les actes de traitement inhumain des prisonniers politiques dans les locaux de la gendarmerie et de la police, en violation des lois nationales et des traités internationaux auxquels notre pays a souscrit. Elle exige la libération sans condition de ces centaines de citoyens entassés dans les brigades, commissariats et prisons qui ont dépassé leurs capacités.



La Coalition Yewwi Askan Wi appelle encore une fois le peuple sénégalais à « redoubler de vigilance et à rester plus que jamais mobilisé pour annihiler toute volonté de Macky Sall d'écarter des candidats de la course à la présidentielle de 2024. La volonté du peuple souverain est au-dessus de tout!».