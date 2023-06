Sénégal : le F24 annonce une nouvelle série de mobilisations

Après une première mobilisation réussie, la Plateforme « des forces vives de la nation F24 » compte remettre ça. Le F24 annonce une grande mobilisation pacifique le vendredi 09 Juin à la place de la Nation et une manifestation sur la VDN le 10 juin prochain.



La Plateforme F24 continue de dire niet à une troisième candidature du Président Macky Sall. La Plateforme appelle à un grand rassemblement le 9 et 10 juin prochain.



« F24 invite les Sénégalais à signer la pétition à se mobiliser et à participer massivement aux séries de manifestations pacifiques prévues dans son plan d'action dont les premières auront lieu les vendredi 09 et samedi 10 juin 2023 », a fait savoir Mamadou Mbodj, coordonnateur de F24.



« Il s'agira de la part de tous les citoyens soucieux du triomphe de la vérité de mobiliser pour manifester leur engagement pour la paix et la satisfaction des points positifs de la charte de F24. La paix avant tout, la paix au-dessus de tout, la paix adossée à la vérité », a-t-il indiqué.