Sénégal : le Président Bassirou Diomaye invité à la mise en œuvre du “pacte de bonne gouvernance”

“Les plateformes des organisations de la société civile adressent leurs vives félicitations au Président élu, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et lui souhaitent plein succès dans ses nouvelles fonctions”, déclarent-elles lors d'une conférence de presse.

D'ailleurs, les organisations de la société civile exhortent au Président élu à “s'atteler à la sauvegarde de la démocratie et de l'État de droit, du renforcement de nos institutions, à la préservation de la paix, à la consolidation de l'esprit de dialogue et de solidarité, tout en lui rappelant son engagement de mettre en œuvre le pacte de bonne gouvernance qu'il a lui-même signé, associer davantage la société civile dans les instances de prise de décision, à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques”

Élu président de la République, Bassirou Diomaye Faye est invité par les plateformes des organisations de la société civile (0SC) à mettre en œuvre le pacte de bonne gouvernance qu'il a lui-même signé.