Sénégal : le pouvoir et l’opposition s’unissent pour célébrer la victoire des « Lions »

Sans nul doute, le football est facteur de rassemblement. Au Sénégal, le pouvoir et l’opposition se sont réunis ce lundi pour célébrer la victoire des Lions, champions d’Afrique, en les accueillant ensemble à l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Ce, malgré les élections créées par les locales entre les deux camps.



C’est le président Macky Sall qui a décidé d’inviter l’ensemble de la classe politique. Son principal opposant Ousmane Sonko a affirmé avoir reçu lui et sa coalition, son invitation pour prendre part à l’accueil populaire des Lions. Mais étant hors de Dakar l’opposant ne pourra pas honorer de sa présence.



« Depuis Porokhane où je me trouve actuellement pour une ziarra en prélude au Magal prévu ce 10 février, date qui coïncide avec celle de mon installation à la Mairie de Ziguinchor, je viens de recevoir un appel du doyen Habib Sy m’informant que le Président Macky Sall, par le biais du Ministre de l’Intérieur, nous a fait l’honneur de convier la Coalition Yewwi Askan Wi à l’accueil populaire des Lions champions d’Afrique 2021 », a dit Sonko.



Remerciant le Président de la République pour cette invitation à laquelle répondront les Leaders de la coalition présents à Dakar, Sonko l’a félicité pour cette victoire qu’il a tant souhaitée et à laquelle il a beaucoup œuvré.



« Je réitère notre joie, notre reconnaissance, notre fierté, nos remerciements et nos félicitations aux joueurs et à l’ensemble du staff de l’équipe nationale. Vous nous avez rendus très fiers », a déclaré Sonko.



Sonko et sa coalition ne sont pas les seuls invités. D’après les images diffusées sur la télévision nationale, RTS, le chef de l’Etat est entouré, non seulement de ses collaborateurs, ministres et directeurs généraux, mais aussi plusieurs autres membres de l’opposition.



Dans le salon d’honneur de l’aéroport LSS, on y voit Bougane Gueye Dany, patron du parti « Guem Sa Bopp », Mamadou Lamine Diallo de la grande coalition Walu Sénégal, Pape Diop de Bokk Gis Gis, entres autres.



Le sacre des Lions a poussé le chef de l’Etat à annuler la visite d’officielle qu’il devait effectuer aux Comores, après le sommet de l’organisation continentale.



Ce lundi dès la matinée, une immense foule a pris d’assaut les alentours de l’ancien aéroport international Léopold Sedar Senghor, dans l’attente des joueurs de l’équipe nationale.