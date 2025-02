Sénégal : le rassemblement des victimes politiques de 2021-2024 pose ses exigences à Diomaye et Sonko

Le rassemblement des victimes politiques de 2021 à 2024 demande à l’État du Sénégal une assistance financière ainsi que des cartes d’égalité des chances. Il sollicite une audience avec le Premier ministre, Ousmane Sonko.



« Nous voulons que l’opinion sache qu’on reste toujours des militants du parti. Nous les victimes, on se considère toujours comme les boucliers du projet. Beaucoup parmi nous souffrent jusqu’à présent », a déclaré Moustapha Fall sur les ondes de la RFM.



Il a également constaté un manque de considération notoire du ministre chargé de cette affaire comme l’accès au financement, des cartes d’égalité des chances. « On demande à Madame Maimouna Dieye d’apporter un éclairage sur la distribution des 5 milliards de francs CFA que l’État avait décaissés, car il y a beaucoup d’anomalies, a-t-il souligné.



Ces victimes demandent que le Premier ministre Ousmane Sonko les reçoivent afin qu’il puisse comprendre leur « galère ».



« Nous réclamons une assistance pour les malades et jusqu’à maintenant, on ne connaît pas les bénéficiaires de ces fonds. Nous demandons solennellement au Premier ministre Ousmane Sonko de nous recevoir afin qu’il puisse comprendre la galère des victimes », a laissé entendre Moustapha Fall.