Sénégal : les réfugiés mauritaniens interpellent les autorités compétentes sur leur situation en cette période de crise

La Coordination des organisations des réfugiés mauritaniens au Sénégal interpellent les autorités compétentes sur leur situation en cette période de crise sanitaire.



« A la veille de la célébration de la journée internationale des réfugiés du 20 juin 2020 fortement marquée par l’expansion ravageuse de la pandémie du corona virus, la coordination interpelle les autorités compétentes sur leur situation dramatique en cette période de crise sanitaire », lit-on dans une déclaration.



Les réfugiés mauritaniens disent être ahuris et bouleversés par le silence assourdissant aussi bien de la part des autorités sénégalaises que de bureau du Haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR), malgré toutes leurs démarches pour les rencontrer et les multiples

appels.



La Coordination continue de tirer la sonnette d’alarme car l’heure est grave devant le dénouement total des réfugiés. La situation d’apatridie des réfugiés au Sénégal constitue une faute lourde et grave du Sénégal et de la représentation onusienne du HCR.



Les refugiés demandent à la communauté internationale d’exiger des ces autorités compétentes le respect aussi bien de leurs engagements internationaux et de leur mandat statutaire. Par ailleurs, ils condamnent vigoureusement les politiques d’exclusion et de racisme des autorités mauritaniennes continuant d’une part à nier sciemment la présence des réfugiés mauritaniens au Mali et d’autre part à bloquer systématiquement toutes solutions durables au profit des réfugiés mauritaniens au Sénégal.