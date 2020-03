Sénégal : tous les matchs de football reportés jusqu’à la fin du délai fixé par le Président Macky Sall

La Fédération sénégalaise de football (FSF) e décidé de reporter toutes les journées de championnat jusqu’au terme du délai fixé ce samedi par le chef de l’Etat Macky Sall. En attendant de lutter contre l’épidémie du Coronavirus.

« Confirmation du report de tous les matches prévus dimanche et lundi et jusqu'à la fin du délai d'un mois fixé par Mr le Président de la République au sortir de la réunion d'urgence qu'il avait convoqué ce jour. Les matches de ce samedi pourront se poursuivre jusqu'à leur terme. Circulaires et communiqués fédéraux suivront », a décidé Me Augustin Senghor, Président de la Fédération sénégalaise de football.