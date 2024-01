Sénégal vs Cameroun : Onana titularisé

Arrivé à 24 heures du match d’ouverture du Cameroun, à Yamoussoukro, le comportement du gardien Camerounais, André Onana avait suscité beaucoup d’interrogations. Le Cameroun affrontait la Guinée, un match qui s’est soldé par un but partout.

En conférence de presse de veille de match, ce jeudi (Cameroun vs Sénégal demain vendredi), le sélectionneur du Cameroun,



Rigobert Song a tranché sur ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Onana. D’après Song, le pensionnaire de Manschester United sera aligné lors de la rencontre contre le Sénégal. Donc, André Onana sera belle et bien du duel entre lions.



Le Sénégal champion d’Afrique en titre rencontre le Cameroun demain vendredi pour sa deuxième sortie, après avoir écrasé la Gambie en match d’ouvert. Les lions avaient dominé les scorpions sur le score de trois buts à zéro. Pape Guèye avait ouvert le score avant que Lamine Camara ne double la mise.