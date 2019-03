Sénégal vs Madagascar, ce soir à 19 h 00: les "Lions" pour conserver la première place jusqu'au bout !

Dernière ligne droite et dernier jour (pour certaines équipes) pour décrocher un ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019. L’équipe nationale du Sénégal va donc accueillir, ce samedi à 19h 00 au stade Lat Dior de Thiés, les « Borea » de Madagascar.



Dans ce Groupe A, le Sénégal et Madagascar, qui sont déjà tous les deux qualifiés, jouent la première place. L’Occasion de cette sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN avec comme objectif pour la bande de Sadio Mané de gagner pour finir en beauté.